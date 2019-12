Johanna Decuzzo volvió a hacerlo. Luego de ganar notoriedad por el atuendo que le hizo a Vicky Xipolitakis para ir al programa de Mirtha Legrand, la diseñadora neuquina redobló la apuesta y confeccionó -también a distancia y sin pruebas- un vestido de novia para la mediática que este miércoles por la noche celebró el primer año de su hijo, Salvador Uriel, con un mega fiesta, de la cual fue parte junto a Moria Casán, Lizy Tagliani, entre otras figuras famosas.

El viaje relámpago a Buenos Aires fue el primer encuentro cara a cara que Johanna tuvo con la "griega". Después de entablar un vínculo a través de las redes sociales y el éxito que tuvo el diseño que le regaló para que vaya a la mesa de La Chiqui a principios de octubre, la relación se afianzó y Vicky acudió a ella para que se haga cargo del despampanante look que lució anoche en el salón de Puerto Madero.

Una vez más la confección se hizo a distancia, sin medidas ni pruebas, "aunque con un poco más de tiempo que la vez anterior". "Quería que fuera todo muy de princesa, por eso me dio un par de tips como la vez pasada. Ella tiene una inclinación hacia los encajes, los brillos, mucho bordado, el color blanco y apliques. Quería parecer una novia y Uriel su mini novio. Al nene le hice la galera y el moñito, también a pedido de ella", contó Johanna, en diálogo con LMNeuquén, recién llegada a Neuquén.

VICKY.jpg

"Llegué ayer a Buenos Aires y se lo probé a las cinco de la tarde y, gracias a Dios, no hubo que hacerle absolutamente nada, más que plancharlo y dejarlo listo para el evento. Yo llegué temprano para tener tiempo a corregir algo, si es que era necesario. Pero ella se levanta al mediodía y entre que comió y se acomodó, fui a su casa a la tarde", contó.

"Vicky es divina, me recibió en su casa como si fuera una persona conocida. Nosotras hablamos por whatsapp pero era la primera vez que nos veíamos. Si bien estaba muy emocionada por verla, yo lo tomé como parte del trabajo. Estaba nerviosa porque no sabía con qué me iba a encontrar. Los personajes de la tele son un poco lo que venden y otro poco lo que son. Pero en realidad ella es divina, muy servicial y amable", resaltó.

johanna2.jpg

"Igual yo entré en plan de profesional. Si bien hubiera estado genial transmitir en vivo cuando le entregué el vestido, preferí preservar su intimidad, por eso hice pocas fotos en su casa", recalcó. "Una vez que preparé el armazón y le planché el vestido ya me relajé. Estuve con ella y el bebé que es hermoso, me pedía upa. Después nos encontramos en el evento. La verdad es que fue muy lindo", añadió.

La diseñadora reveló que el vestido de Vicky tenía luces led en el ruedo, pero que lamentablemente no las pudo lucir por la torrencial lluvia que anoche azotó Buenos Aires. "Mi marido se encargó de esa parte técnica. Ella me había pedido luces y yo investigué dónde podían ir para que quedaran bien. Le pusimos batería y un conector con USB, porque con pilas corríamos riesgo de que se acabaran. Yo la tenía que conectar antes de que entrara al salón porque con la lluvia no podía hacerlo antes, casi ni se podía bajar del auto. Y una vez que entró al salón, fue un caos. Con los periodistas y la gente, no hubo forma, así que nos quedó afuera". explicó.

Tal como sucedió con el diseño que llevó a la mesa de Mirtha, valuado entonces en unos 90 mil pesos, el nuevo traje también fue un obsequio de Johanna para la "griega". En cuanto al precio de su creación, la neuquina estimó que supera los 120 mil pesos.

Sobre la fiesta estilo casamiento, que incluyó auto antiguo, una torta de doce pisos, músicos en vivo, estatuas vivientes y un show de circo, Johanna dijo que "fue tremendo todo". "La mayoría de los invitados estaban vestidos de blanco. Estuve con Lizy tagliani, Moria Casán, esperábamos a Marley pero estaba de vacaciones, así que no llegó. Fue bastante íntimo, aunque había mucha gente de prensa y de varios rubros porque claramente este tipo de fiestas se manejan a través del canje. Así que mucho proveedor pero también muchos amigos y familiares, además de su papá, su mamá y su hermana Stefy. Y también sus 'Susanos', Vicky tiene varias personas que están siempre con ella, ayudándola con todo", agregó entre risas.

"Aunque ella se fue a la 1:30 de la mañana de la fiesta, la gente siguió bailando un rato más. Había murga, magos, barra de tragos, era un casamiento. Re lindo, hubo de todo, no faltó nada", remarcó.

@salvadorurielok Cumplió 1 año y estuvimos presentes en este mega festejo.@victoriaxipolitakisok @ezequielgiancoulasfotografia crack!!! View this post on Instagram @salvadorurielok Cumplió 1 año y estuvimos presentes en este mega festejo. @victoriaxipolitakisok @ezequielgiancoulasfotografia crack!!! A post shared by Johanna Decuzzo (@johanna_decuzzo_altamoda) on Dec 11, 2019 at 6:54pm PST

