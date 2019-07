Recuadro-abuso-fiscal-página-14.jpg

De abuso y maltrato

La madrugada del 2 de junio, Luna fue con un amigo del barrio a Las Palmas. Allí, un hombre que trabaja en el local la tomó del brazo, la subió a un lugar oscuro cercano a la cabina donde se pone música y la violó.

“En la enfermería del boliche me tuvieron desde las 7 como hasta el mediodía y no me dejaban ni ver a mi amigo. Tipo 10 llegaron mis viejos al boliche y no los dejaban verme, yo solo quería que mi mamá me abrazara porque estaba muy mal”, contó Luna.

Recuadro-abuso-fiscal-página-14-2.jpg

“Durante todo ese tiempo me dieron cinco vasos de agua, de esos de litro. Después terminé entendiendo por qué querían que tomara tanta agua, era para que orinara y se perdiera parte de las pruebas del abuso. Eso me lo explicaron en el Cuerpo Médico Forense donde me llevaron para hacer el examen”, recordó.

El lunes, la joven tuvo que ir a la fiscalía de Delitos Sexuales a radicar la denuncia. “Primero, me entrevistó una secretaria y respetó mis tiempos y que yo me pusiera a llorar. Después, me presentó a la fiscal Mariana Córdoba, que me trató mal, como si yo fuera responsable de lo que pasó, me hizo sentir culpable”, aseguró la joven.

Fiscal-acusada-delitos-sexuales-página-12.jpg

“Me preguntó ‘por qué fuiste al boliche, por qué te vestiste así, por qué subiste con ese chico, por qué saliste con un amigo y no con amigas’. Llegó un punto en que no quise hablar más porque me sentí atacada, como si yo me hubiese buscado lo que me pasó”, así describió la joven la entrevista con la fiscal.

148-provincial.jpg

LEÉ MÁS

Denuncian a la fiscal de delitos sexuales por maltratar a víctimas de abuso

¿Qué suerte correrá la fiscal de delitos sexuales denunciada de maltratar a las víctimas?