Video: el insólito robo del recuerdo de Maradona que es viral

Después del robo, insólito si se quiere, Daniel explicó al mismo canal de televisión que "no esperaba esto. Se viralizó tanto que familiares, amigos y conocidos me llamaron para solidarizarse conmigo. Eso dio la pauta de que estamos complicados con el tema de la seguridad. Necesitamos más acompañamiento. Tengo más de 30 años en esto y nunca viví esta situación. Me siento solo".

Se llevó la foto de Diego Maradona para recuerdo pero sin pagar el diario

El dueño del puesto de revistas explicó: “Hay seguridad en la peatonal, pero en esta zona no. Hay bancos, cajeros y nos falta más seguridad. Una vez me pasó que me robaron una revista y me di cuenta porque salió corriendo. Tengo todo a mano, si alguien saca algo no se sabe si es para mirar o comprar. Si se lo llevan uno no sabe. Esto es un negocio de riesgo, estamos muy expuestos”.

robo.jpg El robo del diario quedó filmado.

En cuanto al ladrón, Daniel dijo: “Tengo referencia de él. Muchas veces ha ido y le hemos dado diarios. Es una persona que tiene problemas. Me sorprendió la actitud porque si me lo pedía se lo daba. Ahora estoy más preocupado porque hay obras en la peatonal, quedaron vallas, estoy más complicado ahora. Me dijeron que son tres meses de obra y tuve que cambiar de lugar el kiosco. No me queda otra, vivo de eso", finalizó el damnificado.