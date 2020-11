Video: escapaban de una entradera, volcaron, se robaron otro auto y huyeron

Lo llamativo de las imágenes es que se ve la paciencia que tuvieron los ladrones, ninguno desesperó al momento de dejar la camioneta. Se acomodaron la ropa luego del vuelco, cargaron sus armas y después de haber corrido algunos metros, volvieron a cometer un asalto. Esta vez las víctimas fueron una madre y su hija a bordo de un Ford Fiesta, quienes habían detenido su marcha luego de ver el violento vuelco.

IMÁGENES IMPRESIONANTES: 6 delincuentes que escapaban de una entradera chocaron, volcaron y huyeron

“Estaba saliendo por esta calle que se llama Smith, doblo en la esquina y por el espejo retrovisor veo el giro de la camioneta. Me asusto cuando veo a la camioneta dada vuelta y paro el auto para mirar. Veo de la camioneta como manos arrastrándose por el piso. Me vuelvo a subir. No sabía nada”, relató Claudia, la dueña del Ford Fiesta.

Lo cierto es que el auto en ese momento no le arrancó y en cuestión de segundos se les acercaron al menos tres de los delincuentes armados y las amenazaron. Las obligaron a bajar del vehículo a punta de pistola y se lo llevaron. “Venían corriendo hacia el auto. Amenazaron a mi hija. Me dijeron que baje del auto, salí, le dije a mi hija ‘bajate’ y salimos a correr. Doblé y ellos doblaron por donde íbamos nosotras. Me caigo y el auto estaciona al lado nuestro. Mi hija me ayuda y nos vamos. Ahí pensé que nos iban a disparar”, declaró a la prensa la mujer, que también reveló que los delincuentes vestían trajes de trabajo. Después trascendió que se trataría de uniformes usados por personal de limpieza. El Ford Fiesta fue encontrado ayer, aunque sin ninguna pista en su interior que permita dar con los ladrones.

El raid continuó con otro dramático momento ya que, luego de haber volcado la camioneta, un vecino se acercó para auxiliar a los delincuentes sin saber que se trataba de una peligrosa banda y la respuesta no se hizo esperar. Le apuntaron con las armas y le dijeron que se fuera. El joven, asustado, salió a toda velocidad. Luego de que los investigadores llegaron al lugar donde estaba la camioneta volcada, encontraron en su interior precintos, una escopeta y clavos tipo “miguelito” que usan los delincuentes para escapar de la Policía.

Emanuel, el hombre que se acercó e intentó ayudar a los accidentados sin saber que eran delincuentes, contó al canal Todo Noticias que al escuchar el estruendo salió de su casa porque pensó "que era un choque normal". "Veo que un chabón se me pone de frente y me apunta con un arma de fuego y me dice 'tomatelas, tomatelas' y salgo corriendo y caigo al piso. En la corrida se me sale las zapatillas", relató el vecino que quedó filmado huyendo en medias. "Yo escuche tres a cuatro disparos. A mí me apuntó solo uno de ellos. Por suerte a mí no me dispararon, ni a la chica que le robaron el auto", dijo.

La causa -caratulada "tentativa de robo, robo y amenazas con arma de fuego-, se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del departamento judicial Quilmes y de la comisaría 9na. del barrio Parque Calchaquí, quienes están abocados en la búsqueda de la banda delictiva que aún continuaba prófuga.