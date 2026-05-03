Video impactante: golpeó y noqueó a un hombre por tocarle la cola a su esposa

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y se difundió en redes, donde se volvió a condenar la vulneración de los derechos de la mujer.

El abuso quedó regsitrado por las cámaras de seguridad del bar y el videó se viralizó en las redes sociales.

Tras haberle tocado la cola a una mujer dentro de un bar , un hombre recibió una violenta golpiza que quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. El video del episodio, que volvió a viralizarse en redes sociales en las últimas horas, muestra cómo la pareja de la víctima reaccionó de inmediato y lo noqueó de un solo golpe.

La difusión del video reavivó el debate sobre los límites de la reacción frente a situaciones de acoso y la vulneración de los derechos de las mujeres .

El video del abuso y la golpiza

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del bar, en las imágenes se observa a una pareja preparándose para jugar al pool en un local prácticamente vacío. Mientras el hombre acomoda las bolas sobre la mesa, un sujeto —aparentemente en estado de ebriedad— se acerca a la mujer y le toca la cola. La reacción de ella es inmediata: lo aparta visiblemente incómoda.

Embed Un video de seguridad muestra a un hombre ebrio faltando al respeto a una mujer mientras juega billar con su esposo, quien responde derribándolo de un fuerte puñetazo en un bar. pic.twitter.com/wK8PQGj5ry — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) April 27, 2026

El esposo, que presenció toda la escena, intervino sin dudar. Corrió hacia el agresor y le lanzó un golpe directo al rostro que lo dejó tendido en el suelo. La violencia del impacto sorprendió incluso a quienes estaban en el lugar.

En medio del episodio, la mujer intentó interponerse para evitar la agresión, pero fue apartada por su pareja y terminó recibiendo un golpe accidental en el rostro. El gesto de dolor quedó registrado en el video.

Instantes después, un empleado del bar, presuntamente personal de seguridad, se acercó al hombre que había iniciado el incidente y le indicó que debía retirarse del establecimiento.

Hasta el momento, no se conocieron las identidades de los involucrados ni si hubo denuncias o intervención policial. Tampoco se confirmó en qué ciudad ocurrió el hecho.

Le tocó la cola a una empleada y fue denunciado por abuso sexual

En otro hecho similar, un turista estadounidense que le tocó la cola a una empleada y fue denunciado por abuso sexual.

El hombre de 75 años fue denunciado por abuso sexual por haberle tocado la cola a la empleada de un negocio de comidas rápidas del aeropuerto Jorge Newbery luego de que lo ayudara a hacer el pedido porque no hablaba español. El acusado no negó el hecho, sino que explicó que lo hizo como una forma de agradecimiento. “La toqué sólo para que se diera cuenta de que le estaba diciendo gracias, pero no me di cuenta qué parte especial del cuerpo le había tocado”, dijo cuándo declaró en la Justicia.

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La denuncia de la empleada

La empleada lo denunció en el mismo momento ante la Policía. No se discutió cómo se dio el hecho. Tanto el hombre como la empleada la relataron de la misma manera. Inclusive, la esposa del acusado dijo que su marido le tocó la cola y que ella lo vio. La única diferencia es que la empleada dijo que cuando la tocó le dijo una expresión como “UJU” en referencia a que celebró lo que había hecho, lo que el turista negó.

La decisión de la Justicia

Según consignó Infobae, el acusado fue sobreseído porque su actitud “no estuvo dirigida puntualmente a abusar sexualmente de la víctima”. “El imputado en ningún momento tuvo el propósito de tocar las partes pudendas a la denunciante, sino que su conducta obedece a un gesto propio de su persona y de enfatizar su agradecimiento por haberlo ayudado a realizar el pedido”, sostuvo el juez de instrucción Luis Schegel.

El hecho ocurrió la tarde del 14 de noviembre de 2025. El hombre y su esposa vinieron al país para celebrar sus 50 años de casados con un viaje a la Antártida. Uno de sus vuelos se demoró y perdieron la combinación de Buenos Aires a Ushuaia. A la espera del próximo decidieron ir a comer, según contó él en su declaración ante la Justicia. Relató que fueron hasta uno de los locales de la planta baja del aeropuerto y como no hablaba español pidió asistencia a los empleados.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria, ayer, en el momento del desalojo en Aeroparque. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, ayer, en el momento del desalojo en Aeroparque.

Una chica lo ayudó. Se acercaron hasta uno de los tótem para hacer el pedido virtual y cuando terminaron él le tocó la cola. “En ese momento ella estaba mirando la pantalla y me estaba dando la espalda, quería hacerle saber que le estaba diciendo gracias y solo la toqué para decirle gracias. La toqué suavemente, no le hice nada, para decir gracias; la toqué sólo para que se diera cuenta que le estaba diciendo gracias, pero no me di cuenta qué parte especial del cuerpo le había tocado”, sostuvo en su declaración.

Apenas ocurrió el hecho la chica se lo contó a un compañero y juntos fueron a la Policía del aeropuerto a hacer la denuncia. La víctima declaró y relató el hecho tal como lo sostuvo el turista con una sola diferencia: “Una vez finalizado el pedido aguardé en el lugar hasta que saliera ticket de pago. Seguidamente me di vuelta para dirigirme hacia el mostrador nuevamente y es ahí que este masculino procede a tocarme la parte de mi glúteo, diciendo aviva voz “uju”, como si estuviera disfrutando del momento”.

En la causa también declaró la mujer del turista. No negó los hechos. “Él es una persona muy expresiva y estaba contento por la ayuda que le estaba dando en el momento la señorita, le estaba agradeciendo a la señorita.Vi cuando sucedió el roce o el tocamiento pero no fue intencional fue solo un roce. Fue una expresión como de agradecimiento por haberlo ayudado con la máquina”, contó.

El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad -lo que forma parte de la causa- y se ve cuando el turista y su esposa llegan al local, como la empleada lo ayuda y el momento que le toca la cola. El caso estuvo a cargo del juez Schegel que sobreseyó al acusado y levantó la prohibición de salida del país que en un principio había ordenado.