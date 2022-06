Mientras lo peritos realizaban un relevamiento fotográfico, también encontraron al pie de un empinado barranco huellas de calzado que serían de la víctima. Se realizó una inspección ocular y a simple vista no se constataron indicios de criminalidad. No obstante ello, la fiscalía realizará placas radiológicas para descartar que la víctima, antes de caer, haya sufrido una agresión. Esto es posible mediante la constatación de elementos extraños en su cuerpo y otras lesiones óseas, informaron fuentes judiciales a LMCipolletti.

Inicialmente, todo indica que no. Es decir, que no hay otras personas implicadas en la muerte del joven. Pero hasta que no se realice la autopsia, prevista para mañana martes en la morgue de General Roca, desde el Ministerio Público Fiscal no se puede confirmar que la caída haya sido la causa de muerte.

Un joven murió este domingo en la zona conocida como la Cueva del León..mp4

De acuerdo a las diligencias realizadas en el lugar, se presume que el joven cayó al vacío desde una altura de 40 metros. Al momento del hecho, vestía ropa de montaña.

También se pudo establecer que andaba solo y que había llegado hasta el lugar a bordo de una camioneta Peugeot Partner, color gris claro, la cual fue hallada en un sector aledaño.

En un principio, no se pudo establecer quién era porque no poseía ningún tipo de documentación. Pero tenía en su poder un celular iPhone y las llaves del vehículo, cuya propiedad pudo ser corroborada. Más tarde, la Policía pudo ubicar a un hermano de la víctima.

El rodado fue secuestrado y la fiscal a cargo de la causa, Eugenia Vallejos, ordenó su requisa. Adentro habrían quedado las cuerdas que el joven acostumbraba a utilizar para hacer ejercicios en las alturas.

Las imágenes del video que fue gentileza de Enterar Alto Valle dan una idea de la impresionante caída que sufrió el joven.

Testigos indicaron que el operativo se centralizó al pie de un elevado acantilado, donde se acordonó un amplio espacio para preservar la escena.

Allí se encuentra la Cueva del León, una formación rocosa escarpada que tiene en su frente una gran abertura escalonada por donde se puede trepar a la parte superior.