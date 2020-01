View this post on Instagram

Esta gata vuelve a caminar gracias a sus cuatro prótesis Esta gata se quedó sin patas por congelación, pero unos ingenieros y veterinarios de Novosibirsk (Siberia, Rusia) crearon, imprimieron en 3D y le colocaron unas prótesis de sustitución.