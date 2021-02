Video viral: un bombero destrozó el parabrisas de un colectivo con una barreta

Video viral: un bombero destrozó el parabrisas de una colectivo con una barreta Video viral: un bombero destrozó el parabrisas de una colectivo con una barreta

Mientras le rompía los cristales al colectivo, el joven le pedía en medio de insultos al conductor que bajara de la unidad de transporte público acusándolo de haberle roto el auto. “Todo el auto me rompiste. Y no frenaste. Bajate porque me rompiste el auto”, se le escucha decir una y otra vez al bombero, quien sobre el final del video advierte: “Me voy a quedar acá hasta que venga un patrullero”.

En el video también se escucha al conductor de la unidad pedirle a uno de los pasajeros que llame al 911 asegurando que el bombero le había partido la nariz.

Posteriormente, en declaraciones para algunos medios de comunicación, el conductor llamado Roberto contó que durante el ataque también sufrió heridas en un ojo y un hombro. “Hubo un roce y yo estaciono el colectivo. El hombre entonces ya baja con el hierro, se dirige hacia mi ventanilla y sin mediar palabras, me escupe”, relató el chofer en declaraciones recogidas por Infobae.

Y luego explicó que no quiso descender de la unidad por el estado alterado del joven: “ No voy a poner en riesgo mi salud. Y además nosotros tenemos prohibido hacerlo”. Y detalló que lo que iba a hacer era “ir directo a la empresa donde me sentía más seguro para intercambiar los datos”.