Viernes con paro de colectivos en Neuquén: ¿hasta qué hora?

“Hicimos una retención de tareas por una serie de situaciones que hemos estado viviendo. La principal es por las horas nocturnas que no les están pagando a los compañeros de la noche. También reclamamos por la falta de entrega de ropa, por los baños, tenemos baños químicos que nos desagotan en tiempo y forma. Ya no se aguanta el olor adentro”, enumeró Ceballos en declaraciones a LU5.

Dijo que otro de los puntos de la demanda es por la incertidumbre del traslado de la base a Neuquén, ya que actualmente está ubicada en Cipolletti, en calle Estado de Israel y Ruta 22. Según manifestó, tenían 180 días para efectivizarlo desde que las empresas se hicieron cargo de la concesión.

El sindicalista dijo que ante los planteos que les efectuaron a la nueva empresa, “venían dando respuestas parciales". Respecto al pago de horas nocturnas, "dijeron que lo iban a pagar y no lo hicieron. Nos dieron vueltas y eso fue lo que detonó”. Así, lamentó no recibir de parte de la empresa respuestas concretas.

Además, sostuvo que tienen problemas con la calefacción. “Hay coches que vinieron sin los motores de calefacción, el 30% aproximadamente. Se los están colocando”, aseguró.

Otro de los problemas se da con los diagramas ya que “hay gente que no sabe qué va a hacer mañana” y, según el convenio, se debe dar a conocer 72 horas. Tampoco tienen certezas sobre el supuesto despido de cuatro trabajadores. “No sabemos cuál es la situación porque verbalmente le dijeron que estaban despedidos, creemos que no será así pero no sabemos”, agregó.

El referente de la UTA adelantó que, de no mediar respuesta a los reclamos, endurecerán las medidas de fuerza.