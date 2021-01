Vieron a Nala en La Pampa y sus dueños no pierden la esperanza

Tras casi 72 horas desde la última vez que se la vio a Nala, la perra pérdida en Santa Rosa (La Pampa) , nuevos vecinos le avisaron a su dueña, Marina Bolinaga, que "la observaron caminando por entre los barrios de Colonia Escalante y Ara San Juan" . "Eso significa que ya no está más en la ruta y mantenemos la esperanza de encontrarla sana", contó a LMN .

Este lunes, tras dos días de una búsqueda en el lugar y luego de que Marina viaje desde Plaza Huincul natal a Santa Rosa, aún no la pudieron ver. "Recibimos muchas llamadas, diciendo que la vieron detrás de los barrios de la estación de servicio, así que ahora estamos pateando esas calles a ver si la encontramos", agregó.

El campo de búsqueda se redujo e hicieron carteles para repartir. "Estamos dándoselos a las personas que veamos, preguntando. Lo que nos deja un poco tranquilos es que en el collar dice mi nombre y número de teléfono, y con todo esto que estamos haciendo, alguien la encontrará y me llamará. Eso espero", dijo entre el miedo y la esperanza.

Es que según había relatado la neuquina, el transporte le perdió la perra "en la primera parada". "Pararon en la YPF de Santa Rosa, a eso de las 4 de la mañana de este sábado y Nala salió disparada y no la pudo encontrar", se molestó.

Al parecer, "el conductor no podía esperar porque tenía otros pasajeros" y siguió su viaje. "Ahí empezamos a avisar a todos nuestros conocidos que se pusieran a buscarla y mi novio se fue directo a esa estación de servicio que está casi a las afuera de la ciudad", contó.

Entre las llamadas que recibió este lunes, el chofer se comunicó mostrándose "molesto" con la versión que había contado e insultándola. "No me dijo nada nuevo, solo se enojó conmigo por hablar sobre lo que pasó y buscar a mi perra. Pero bueno, no perderemos energía en él y seguiremos buscando", concluyó.