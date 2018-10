Embed Para un fiscal, tirar piedras en una marcha no es delito: "No sabemos si causó daño" https://t.co/oZcBzUiGx5 pic.twitter.com/r07NesHfgP — infobae (@infobae) 12 de octubre de 2018

En este contexto, aseguró que “tener una piedra en la mano no es un delito”. “Ni siquiera en ese contexto que se da, porque no podemos saber si con esa piedra causó algún daño", sostuvo en declaraciones reproducidas por Infobae.

"Es la ley que tenemos. Si usted tiene un palo en la mano y no me dice y ni hace nada, no hay ningún delito", afirmó el fiscal.

Tras conocerse estas declaraciones y en diálogo con LU5, el intendente de la ciudad Horacio Quiroga consideró que a la Justicia hay que “prácticamente” llevarle a la persona en el momento que está actuando porque “les cuesta aceptar como pruebas cosas que son poco evidentes”. Luego, ironizó: “Que casualidad que tenían piedras para hacer patito en el Limay y las consecuencias fueron vidrios rotos y policías heridos”.

El secretario de Gobierno del Municipio, Marcelo Bermúdez, realizó un irónico posteo en las redes sociales: “Se necesita un fin de semana largo para pensar y entender los razonamientos del fiscal Vignaroli. Buen finde!!!”.

En la misma sintonía se expresó el concejal del MPN Francisco Sánchez, quién cuestionó a través de Twitter al fiscal. "Para el fiscal de Neuquén Vignarolli, tirar piedras no es delito si no se puede comprobar sus efectos. Por eso, el señor obeso de la foto podría simplemente estar practicando lanzamiento de bala influenciado por el espíritu de los JJOO de la Juventud. Y eso no daña a nadie", dijo.

