Villa Pehuenia elegirá por primera vez intendente

Ayer, los legisladores le dieron despacho a la recategorización, que podría votarse en la Legislatura el mes que viene. Ramón Soto (MPN), presidente de la comisión que avaló la propuesta, comentó que esto significará “un fortalecimiento institucional y también una forma de garantizar recursos que acompañen el crecimiento”.

Recordó que las autoridades de Villa Pehuenia solicitaron este reconocimiento en 2015 y la propuesta se analizó por más de dos años. En un principio, el argumento central para recategorizar eran los datos del censo 2010, que daban cuenta de más de 1600 pobladores entre Villa Pehuenia y Moquehue. Hoy, se estima que son 3 mil.

El actual presidente municipal de Pehuenia, Sandro Badilla, agradeció el respaldo de los diputados y se mostró confiado en que la ley salga antes de fin de año. Dijo que eso los habilitará para que las primeras elecciones con una categoría superior se realicen en 2019.

Urnas: En 2019 los vecinos elegirán a concejales y al intendente si la Cámara aprueba la ley.

Villa Pehuenia es hoy un municipio de tercera categoría, gobernado por una comisión de cinco miembros. Cuando pase a segunda, tendrá un intendente a cargo del Ejecutivo y un Concejo Deliberante con siete ediles.

Badilla indicó que esa estructura les ayudará “a una mayor representatividad para discutir los planes de la localidad”. Aclaró que, “en lo presupuestario, puede significar más recursos pero no de una manera directa, porque Pehuenia es tan joven que no está contemplada en la ley de coparticipación, que es de 1995, y los aportes de Provincia se hacen por afuera”.

El censo de 2010 reveló que Villa Pehuenia tenía 1611 habitantes, cien personas más que el piso que establece la Constitución Provincial para ser municipio de segunda categoría.

Badilla aclaró que la cifra de ese censo se quedó corta, porque hoy hay unos mil alumnos en las escuelas de la localidad, 223 licencias comerciales y una oferta turística de 3 mil plazas en época estival. Agregó que, teniendo en cuenta esos números más las proyecciones de población y el fuerte impulso turístico de la zona, “creemos que ya doblamos el piso de los 1500 habitantes y la perspectiva es seguir creciendo”.

29 años tiene la localidad de Villa Pehuenia-Moquehue

Se fundó en 1989 y recién en 1996 se convirtió en Municipio de tercera categoría. Es uno de los pueblos más jóvenes de la provincia y uno de los que mayor crecimiento tuvo.

Badilla podría ir por la “re-re”

La recategorización de Villa Pehuenia-Moquehue permitirá que los vecinos voten por primera vez a un intendente, lo que habilita al actual presidente municipal, Sandro Badilla, a ir por un tercer mandato. La legislación no dice nada sobre una “re-re” al cambiar de categoría en una localidad, pero tampoco lo prohíbe. En 2014, cuando El Chocón se convirtió en municipio de segunda, Nicolás Di Fonzo logró que lo votaran para estar al frente del gobierno comunal por tercera vez. Badilla dijo que aún no pensó en esa posibilidad. “No lo he evaluado porque tendrían que estar en análisis un montón de situaciones y no es el momento”, aseveró.