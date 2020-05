Violan la cuarentena para tener sexo en una playa

"Le hicimos una multa de 135 euros a cada uno por acceder a un lugar prohibido por decreto de prefectura. No los sancionamos por exhibicionismo, fuimos amables", explicaron a France 3 desde la policía municipal de Grande-Motte, Jean-Michel Weiss.

Días atrás, otra pareja fue encontrada manteniendo relaciones en público. En esa oportunidad fue en un balcón de Barcelona. No se percataron en ningún momento de que habían sido descubiertos en pleno acto y bajo la luz del día. Las imágenes rápidamente se viralizaron por las redes sociales. Allí algunos se tomaron con humor la situación y otros no estuvieron tan contentos con lo que ellos hacían.

El mes pasado, en Australia, se dio otro hecho insólito. Dos personas salieron de sus casas, en la ciudad de Sidney, y se dirigieron a la playa. Allí tuvieron sexo, pensando seguro en que serían los únicos allí dada la cuarentena; pero no. Una fotógrafa que estaba lista para tomar algunas imágenes de gaviotas, retrató a la pareja y se dio cuenta luego. "No me di cuenta, solo estaba tomando la foto de la playa", dijo Julie Mandruzzato al sitio Daily Mail Australia. El hecho ocurrió en la playa Tamarama, que esperaba encontrar vacía. En ese momento, la mujer no notó nada extraño en las imágenes y lo corroboró a la vuelta, en su computadora. "Cuando lo vi en la pantalla de la computadora, mi novio y yo nos reímos", dijo la fotógrafa.

LEÉ MÁS

Chile: roban blindado con dos millones de dólares

Teletrabajo hot: el 51% admite ver porno en sus dispositivos laborales