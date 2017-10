Violento robo a un dentista en su propio consultorio

El hecho ocurrió a las 19:30. Una mujer se hizo pasar por una paciente y le solicitó al médico que la atendiera porque tenía un fuerte dolor de muela, a lo que él accedió. Pero detrás de ella entraron otra mujer y un hombre que, de un culatazo en la nuca, lo tumbaron en el piso. Le robaron objetos personales, lo ataron de pies y manos y lo encerraron en el baño.

Minutos después llegó un paciente y los ladrones le abrieron la puerta. Lo apuntaron en la cabeza, lo encerraron junto al médico y le robaron lo que traía encima: un celular, 500 pesos y la llave y los papeles de la moto, que quedó estacionada en la vereda. “Tenía un regalo para mi nieta de dos años. Le pedí a la chica que no se llevara eso, que era una muñeca. Rompió el paquete y, al verla, me la dejó”, contó Olegario, el paciente. “Por suerte fue sólo un susto. Pero me da lástima que las chicas jóvenes se presten para esto pudiendo tener una vida mejor”, se lamentó.

Además, los delincuentes se robaron la llave del consultorio, por lo debieron cambiar la cerradura. Al lugar fue la policía y una ambulancia del SIEN asistió al médico por el fuerte golpe en la nuca.