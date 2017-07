Violó a dos estudiantes, las quemó y asesinó a una de ellas

El hecho se registró cerca de las 3:30 en una antigua finca de dos plantas ubicada en la calle 126, entre 5 y 7, en la mencionada localidad, donde vivía la víctima fatal, identificada como María Emma Córdoba. “La víctima sale a cerrar el portón y a entrar a sus perros. Ahí ya lo tenía encima (al agresor) y a partir de allí, armado, las ataca a ambas, las ata, las viola y después intenta prenderlas fuego para evitar ser reconocido”, contó Virginia Bravo, fiscal de La Plata a cargo de la causa. Bravo explicó que el agresor, identificado por fuentes policiales como Ariel Osvaldo Báez (23), no efectuó disparos contra las jóvenes, pero las amenazaba permanentemente con un arma de fuego.

La víctima fatal, identificada como Mariana Córdoba (26 años), estaba por recibirse de médica. Su amiga se salvó. La víctima fatal, identificada como María Emma Córdoba (26 años), estaba por recibirse de médica. Su amiga se salvó.

De acuerdo con lo que pudo contar la amiga que sobrevivió al ataque, de 25 años, cuando el vecino entró a la casa preguntaba insistentemente dónde estaba el ex novio de María, pero no se sabe si era porque quería asegurarse de que no estuviera allí o porque había tenido algún conflicto con él. Luego llevó a ambas jóvenes a una habitación de arriba, las ató y mientras las amenazaba con un arma de fuego abusó de ellas. El agresor también tomó un aerosol que había en el lugar y, con un encendedor, lo utilizó como una especie de lanzallamas y les provocó quemaduras a ambas estudiantes tanto en el pecho como en las extremidades. Posteriormente, con el mismo método, intentó prender fuego toda la casa, pero la quemó parcialmente y huyó del lugar.

Con los datos aportados, la Policía salió en busca del sospechoso y lo halló durmiendo en la vivienda de al lado, donde se lo encontró con ropa ensangrentada y húmeda.

Horror: “Creo que el asesino pensó que las había matado a las dos”, dijo la fiscal del caso.

Salía de bailar y la mató una moto

Un motociclista atropelló y mató a una joven de 30 años que intentaba cruzar la calle junto a una amiga. El hecho se produjo ayer entre las 7 y las 7:30 en avenida Rivadavia y Murguiondo, apenas a unos 800 metros del cruce con la Gral. Paz. Un hombre de 28 años conducía a alta velocidad una moto en el sentido hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires, cuando de repente embistió a una mujer que intentaba cruzar la avenida junto a una amiga. El motociclista arrastró a la víctima unos 20 metros y luego quedó tendido junto a ella en medio de la calle. El conductor quedó inconsciente, por lo que fue imposible para los efectivos policiales realizar el control de alcoholemia en el lugar. El sujeto fue derivado al hospital Santojanni, donde se le extrajo sangre para medir el nivel de alcohol en el organismo. Minutos antes del suceso, la víctima había salido de bailar de uno de los boliches de la zona.