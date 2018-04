Violó la restricción de acercamiento y la golpeó en la cara

El último ataque fue el martes pasado, cuando la interceptó con su auto cerca de la plaza San Martín. Como el agresor tenía en su poder guardapolvos y mochilas de sus hijos, ella se acercó para que se los entregara, pero apenas la tuvo cerca, le pegó una trompada en la boca. Luego fue hasta la escuela de los chicos y la esperó a que saliera. La víctima ya había alertado a la Policía y lo detuvieron hasta el viernes.

En el interín, la víctima solicitó custodia policial y la exclusión del hombre de su hogar, ya que ella estaba alquilando un departamento con sus hijos. El juez de Familia Jorge Benatti ordenó esas medidas de protección y, en diálogo con LM Cipolletti, contó que le secuestró el Voyage que usaba para perseguir y hostigar a la víctima y le impuso un tratamiento psicológico por sus problemas con el alcohol.

“Es un caso grave porque el señor ya ha demostrado reiteradas veces que no respeta nada”, expresó el magistrado, quien evalúa ampliar la custodia policial para que la mujer esté protegida tanto en su casa como en lugares que frecuenta. Hasta ahora, no pueden darle un botón antipánico porque donde vive no hay señal de conectividad para que funcione.

Radicó la primera denuncia en 2010

En 2010, la víctima denunció a su entonces pareja, pero la causa se archivó porque no comparecieron en la audiencia programada. En 2016 volvió a denunciarlo por violencia de género y se tomaron todas las medidas de protección. En enero de este año, la empujó y la golpeó en medio de una discusión. Luego, le ordenaron al agresor que siguiera un tratamiento y lo notificaron de las medidas de protección vigentes, pero volvió a amenazarla por mensajes de texto.

