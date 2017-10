Violó a su mujer, a su hija y su sobrina durante 10 años

Los detenidos son Carlos Domingo Correa Cruz, un albañil que vive en una humilde casa de Coquimbito, Maipú, y un vecino que trabaja de changarín. Las víctimas son la esposa de Correa, su propia hija, su cuñada y la hija de esta, todas mayores de edad, aunque se investiga si las jóvenes habrían sido abusadas cuando eran menores, pues las denunciantes dicen que lo abusos se remontan a diez años atrás. “Investigamos para ver si hay otros delitos y otros participantes”, dijo Gonzalo Nazar, adjunto de la Procuraduría.

La Justicia dio con el caso el jueves 19, cuando la esposa de Cruz se presentó en la Fiscalía de Maipú para denunciar que Correa la había golpeado. Al ser entrevistada por un empleado judicial, la mujer comenzó a decir que su marido no sólo la habría sometido sexualmente a ella, sino también a su hermana, a su hija y a su sobrina.

Las violaciones se vendrían repitiendo desde hace diez años y en los abusos también habría participado el otro detenido, un changarín que vive en una casa vecina. Cuando la noticia llegó a oídos del fiscal Flavio D’Amore, de inmediato ordenó que se allanara la vivienda de Correa y se lo detuviera. Lo mismo ocurrió con el vecino. Luego imputó a Correa por abuso sexual agravado por acceso carnal y por el vínculo y por aprovechar la situación de convivencia, en perjuicio de su mujer, su hija y su sobrina. En tanto que el changarín fue imputado por abuso sexual agravado por acceso carnal. Los presuntos abusos contra la cuñada no fueron tenidos en cuenta porque la mujer decidió no denunciar y, por lo tanto, no se puede avanzar al tratarse de delitos de instancia privada.