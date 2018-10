Visión: piden no dejarse estar con el control a los niños

“Cuando se detecta algún tipo de problema, les pedimos que hagan un nuevo control con un turno”, señaló Natalia Racigh, médica oftalmóloga de este centro de salud. Según explicó, registraron desde problemas menores a situaciones de gravedad, como dos pacientes que no tenían visión en uno de los ojos.

La profesional explicó que muchos de los padres se fían sólo en los controles de los pediatras, pero estos médicos no están especializados en el tema y, en algunos casos, no logran registrar las afecciones de la vista. Por eso, contaron con la visita de un chico de 13 años que se había adaptado a usar un solo ojo y una pequeña de 4 que se sorprendió al tapar uno de ellos y notar que no podía ver.

El objetivo de esta campaña, que se realiza de manera anual con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Estrabismo, se centra en la importancia de detectar la ambliopía, también conocida como ojo vago, que es la causa más común de discapacidad visual en la niñez. Según explicó Racigh, la detección temprana de este problema puede llevar a su reversión con un tratamiento basado en el uso de lentes y parches para rehabilitar los ojos. Sin embargo, los pacientes que no sean tratados antes de los 16 años pueden perder la oportunidad de revertir su problema.

--> Ojo vago, una afección común

La ambliopía, conocida como ojo vago, es la mala visión de uno o ambos ojos debido a una falla en el desarrollo visual. Es la principal causa de disminución visual en los niños.