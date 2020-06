En este caso obtuvo la negativa por parte del Frente de Izquierda, de Cambiemos y algunos integrantes del bloque del Frente de Todos como Soledad Martínez, Darío Peralta y Lorena Parrilli. Por lo tanto, el proyecto no fue tratado en la sesión de este miércoles por la mañana y será remitido para su debate en comisiones.

"No acompañé el pedido de tratamiento sobre tablas, que es una medida de excepción, en el entendimiento que habiendo ocurrido ya la visita de Alberto, no existía urgencia que justifique se trate en la sesión de hoy", explicó la diputada Soledad Martínez en diálogo con LM Neuquén.

La diputada aclaró que considera importante dicha declaración "pero cualquiera de nosotros desde todos los bloques ya lo hicimos" y agregó que "en particular desde el Frente de Todos lo expresamos y acompañamos su visita con nuestros dirigentes".

"Si hubiera sido una declaración de visita ilustre o huésped de honor lo entendería. Pero una declaración de beneplácito, ¿cuál es la diferencia que llegue a Presidencia hoy o en diez días?", se preguntó Martínez. Y aseguró que lo correcto es que el tema "tenga el tratamiento regular de los proyectos, que no requieren exceptuar el reglamento". La legisladora aclaró que su voto "expresa mi opinión individual y no la del bloque".

https://twitter.com/DiputadosMPN/status/1270735965326323714 Será que las diferencias internas llevan a que Lorena Parrili, Dario Peralta y Soledad Matinez llamativamente no acompañen nuestra iniciativa, que tiene como objetivo reconocer y agradecer el compromiso del Presidente en tiempos difíciles para con el pueblo neuquino. — Diputades #MPN (@DiputadosMPN) June 10, 2020

Por su parte, la diputada del MPN María Laura Du Plessis afirmó a LMN que "quedamos sumamente sorprendidos" por la negativa de acompañamiento por parte de algunos legisladores del Frente de Todos.

"Generalmente las declaraciones son aceptadas porque son reconocimientos o repudios a distintos hechos, pero en general lo acompañamos porque no deja de ser un acompañamiento de la Cámara. Llamativamente, en este caso de declarar beneplácito por la visita del Presidente no sólo no acompañó obviamente la izquierda, no acompañó Cambiemos, tampoco algunos del Frente de Todos, y entonces no obtuvimos todos los votos para poder fundamentar y homenajear realmente al Presidente por su visita, que era nuestra intención", explicó la diputada oficialista.

"Me parece importante la embestidura del Presidente que ha tenido que enfrentar una pandemia de tamaña dimensión cuidando la salud de los argentinos con el compromiso que lo hizo, ¿cómo no ibamos a recibirlo con todos los honores?", planteó Du Plessis. Y aclaró: "Acá hay libertad, uno a veces se asombra del giro que toman las cosas pero no se puede juzgar la voluntad de un legislador".

