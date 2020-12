Vista Alegre celebró sus 25 años y el Gobernador anunció obras

Al respecto de las obras viales, una recién iniciada y la otra con más del 90%, Gutiérrez explicó que en ambos casos se trata de una inversión superior a los $ 2.000 millones que permitirán una mejor integración de Vista Alegre con Centenario y las áreas hidrocarburíferas. También se refirió a los trabajos que se iniciarían en breve relacionados al montaje, tendido de redes e instalación de cámaras de seguridad.

En su alocución, el mandatario destacó el perfil productivo que ha caracterizado a Vista Alegre y citó como ejemplo a la empresa Vista Alegre SRL que, como otras firmas, está poniendo hectáreas bajo cultivo, invirtiendo en plantas de procesamiento y exportando cerezas de calidad. "Detrás de un empresario que invierte, hay trabajadores y familias que hacen que se puede cumplir el circuito productivo y comercial", sostuvo.

La pandemia generó la pérdida de 11 mil puestos de trabajo del sector privado; algunos de estos que reclaman e impiden el desarrollo y las fuentes de trabajo en el sector privado no perdieron el trabajo y esté bien que no lo hayan perdido. Es por eso que vamos a trabajar para recuperar cada uno de los puestos de empleo perdidos

El gobernador y el intendente recorrieron la planta de empaque de cerezas de la empresa Vista Alegre SRL, oportunidad en que pudo presenciar la labor de los operarios en el proceso de selección, procesamiento y empaque de la fruta, que tiene como destino a China, Estados Unidos y España, entre otros mercados.

Ridao centró su mensaje en obras que se pudieron continuar y en los niveles de producción de peras, manzanas y cerezas entre otras variedades. Gutiérrez y Ridao recordaron al primer intendente de Vista Alegre, Ernesto Meschini, y entregaron un reconocimiento a las hijas del primer jefe comunal de la localidad.