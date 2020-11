Vista Alegre: la violencia en un barrio tiene en vilo a los vecinos

Vecinos de un barrio de Vista Alegre se sumaron a los tantos reclamos por la seguridad en la provincia. Denuncian que ya no es lo que era y que la violencia tomó el control del barrio. Desesperados y alejados de comisarías, piden que el municipio y la Policía tomen cartas en el asunto “antes de que ocurra una tragedia”.

“Estamos desprotegidos. ¿Qué esperan, que salgamos a comprar un revólver para defendernos y a nuestros hijos? No se puede vivir de esta manera”, afirmó Gloria Valderrama, una de las representantes de los vecinos del barrio Costa de Reyes, quien se expresó este martes en LU5 para visibilizar la situación que los atemoriza.

“A partir de algunos hechos de violencia que se venían registrando en el barrio, presentamos una nota al jefe de Policía y al intendente, solicitando que se puedan gestionar medidas de seguridad para el barrio, sea un trailer o una posta policial”, confió y agregó que “estamos muy distantes y estamos a casi 11 km de la Comisaría 49. Tenemos más cerca la Quinta, que es donde siempre terminamos pidiendo auxilio”.

Según detalló, los episodios se refieren a distintos enfrentamientos entre gente del sector y otros de fuera de la localidad.

“El fin de semana hubo una balacera. Es gente que viene de afuera, de Cuenca XV, de la meseta, no estamos hablando solamente del barrio sino de gente que viene, hace su maldad y se va. Una de esas balas la encontramos en mi patio”, narró la mujer indignada, respecto del último episodio.

Por este temor, indicó que las 20 horas se han convertido en el toque de queda para la barriada. “A esa hora nos tenemos que estar encerrando, pendientes de si pasa algo y antes no vivíamos así”, expresó con preocupación.

Además de que, por el momento indicó que no han recibido respuesta del municipio o la Policía, indicó que saben que los efectivos están cortos de personal y por ello no hay patrullaje en las calles y el sector es “tierra de nadie”.

“Me ha pasado de llamar a la Comisaría 49 y que me digan que no hay personal o que no tienen movilidad para auxiliarme, que llame a la Quinta. O sea que tenemos una comisaría con todos los lujos pero sin herramientas de trabajo”, remarcó Valderrama.

Por otra parte, llamó a la reflexión a quienes se encuentran involucrados en los hechos que tienen en vilo al resto de los vecinos. “Acá nos conocemos todos. ¿Qué esperamos, ver a un familiar adentro de un cajón? ¿Qué esperan las madres, ver a sus hijos en celdas? ¿Tiene que morir alguien para decir que el barrio se va a tranquilizar?”, sostuvo.