Dónde queda el barrio La Victoria, el loteo donde un heredero frenó las escrituras a 168 propietarios en Neuquén

Se consolidó hace 20 años, tiene servicios y familias viviendo. No pueden escriturar por la negativa de un heredero ante la muerte del dueño de la ex chacra.

Durante casi dos décadas, los vecinos del barrio La Victoria construyeron sus casas, abrieron calles, gestionaron servicios y pagaron impuestos como cualquier otro sector urbano en la ciudad de Neuquén. Sin embargo, en los papeles, todavía no existen como propietarios individuales. Un trámite administrativo detenido en la Provincia mantiene frenada la escrituración de 168 lotes .

La historia del loteo, que en realidades un condcominio, comenzó en 2005 . En aquel momento se impulsó la venta de parcelas bajo la promesa de una aprobación “por excepción” del Concejo Deliberante que nunca terminó de concretarse. Con el paso del tiempo y ante el abandono de los desarrolladores originales , fueron los propios vecinos quienes tomaron la iniciativa para avanzar con la consolidación del sector.

Los vecinos contrataron arquitectos, agrimensores y abogados. Gestionaron obras y financiaron las mejoras. Hoy el barrio cuenta con red eléctrica, agua potable y gas natural, además de calles abiertas y viviendas de construcción tradicional. Más de 100 familias viven allí de manera permanente, más allá de algunos lotes vacíos.

SFP Loteo bario La Victoria (7) El barrio La Victoria es es una ex zona de Valentina Rural Sur. Sebastián Fariña Petersen

La Municipalidad de Neuquén otorgó la conformidad y aprobó el plano urbano, según consta en la presentación realizada por los vecinos ante LMNeuquén. Pero el expediente quedó detenido en la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial.

Barrio sin papeles en Neuquén: la ubicación

Ahora bien, dónde queda el barrio, que para muchos es desconocido. Se trarta de un parcela gestionada por los mismos vecinos, en una ex chacra en el límite entre la ciudad de Neuquén y Plottier. Para ser más gráficos, en la calle Río Colorado y Avenida General Mosconi (ex Ruta 22) frente al hotel Howard Johnson, hacia el sur. De alí hay que recorrer algunos metros para llegar al ingreso al barrio.

Pero el tema de la regularización del barrio es miuy compleja. El obstáculo apareció tras el fallecimiento, a fines de 2024, del titular original del condominio, el agrimensor Lazo Melgar (padre), quien había dado en vida su conformidad para avanzar con la regularización. A partir de ese momento, el organismo provincial exigió la ratificación de los herederos, como corresponde por ley.

De acuerdo con la documentación vecinal, uno de ellos, Esteban Lazo Mejía, se negaría a firmar la conformidad ya otorgada por su padre. Esa negativa impide la aprobación definitiva del plano, bloquea la subdivisión del condominio y, en consecuencia, deja en suspenso la escrituración individual.

SFP Loteo bario La Victoria (1) El ingreso al condomonio La Victoria en el extremo límite con Plottier. Sebastián Fariña Petersen

Mientras tanto, los propietarios pagan impuestos inmobiliarios y tasas retributivas, incluso con valuaciones rurales más elevadas, pese a que el sector tiene características urbanas. Pero no pueden acceder a créditos hipotecarios, vender formalmente ni contar con plena seguridad jurídica para heredar.

Burocracia y regularización

“Un barrio construido por la gente, detenido por la burocracia”, señala el documento que presentaron. Marta Retamales, referente de los vecinos autoconvocados, sostuvo que la única alternativa que hoy encuentran es visibilizar el conflicto y solicitar una intervención administrativa que permita validar la firma original y avanzar con la regularización.

El barrio La Victoria está ubicada en el extremo sur de la ciudad de Neuquén, en el límite con Plottier, dentro del sector de Valentina Sur Rural. Es un barrio que ya forma parte del paisaje urbano, con casas habitadas y servicios en funcionamiento, pero que todavía espera que su realidad se traduzca en seguridad jurídica.