Viviana Canosa contó por qué mantuvo oculta su separación

Pero en realidad la separación entre la conductora y el columnista de Clarín se había consumado con absoluta reserva hacía ya un año.

"Estoy muy triste. Es un momento que me tomo para mi intimidad, para mis afectos. No lo conocieron antes. Me casé en secreto y me divorcié de la misma manera. Es algo que me pone muy triste, no es algo lindo", sostuvo Canosa en diálogo con Involucrados.

Y aclaró: "Fue una decisión. Una pareja son dos, y por más que uno tome la iniciativa, son dos la que deciden firmar un divorcio. Es doloroso. De común acuerdo decidimos que íbamos a decirlo cuando estuviéramos preparados para decirlo". "Yo preferí guardármelo porque era muy doloroso", recalcó.

Lo mejor que me ha dejado es a mi hija Martina y con eso tengo el mejor premio de la vida. Esta separación me causó mucho dolor, intentamos todo lo que pudimos en el último año

"Lo que sé es que dejé hasta la última gota de mi amor, de mi corazón y mi vida, como él. No hubo terceros, nos separamos por lo menos hace un año, pero seguimos viviendo como una pareja", dijo.

Además, admitió que hace un mes salió a comer afuera con su ex esposo y su hija: "Somos una familia, nunca vamos a dejar de serlo. El amor se transforma y hoy somos los mejores padres para Martina. Que la pareja no haya terminado de la mejor manera en términos de familia, pero sí en términos personales hace que me sienta muy tranquila".

Sobre las fotos que la vinculan con Marcelo González señaló: "Pedí que me las pasaran, porque las van a publicar, para ver eso que tanto se especulaba y son fotos en el Espacio Clarín, con un micrófono en la mano, conduciendo, cerrrando con los Midachi, Jairo y Blaglietto".

"Son fotos en las que posé, no es una foto in fraganti. Además fui contratada por él", precisó un tanto molesta tratando de desmentir el vínculo. "No tengo nada para decir", añadió y continuó hablando de su ruptura con Borensztein.

“Estoy en un gran momento laboral y de mucha plenitud, orgullosa de la mujer que construí. Trabajando como conductora y empresaria. ¿Entendés por qué no quiero perder el tiempo con rumores sobre mi separación?”, había dicho Canosa, en febrero del año pasado, cuando trascendió que estaba en crisis con Borensztein.

