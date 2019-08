Embed

Explicó que como su puerta quedó contra la pared temió no poder salir a tiempo. “Estaba atrapado, me dije que, si esto se prende, me quemo. Fue una desgracia con suerte, fueron daños materiales y no atropellé a nadie”, agregó.

Dijo que había pasado un móvil policial pero como no hubo lesionados ni un tercero involucrado en el accidente los efectivos se limitaron a identificarlo y constatar su estado de salud.

“No venía fuerte, porque si no hubiese sido peor. Pese al golpe no saltaron los airbags. Quizás la humedad del camino tampoco ayudó”, estimó el conductor quien agregó: “Si el propietario me quiere hacer un alcohotest, que lo haga, no tomo ni consumo substancias ilegales”.