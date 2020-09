La familia había partido de San Martín el miércoles de la semana pasada, ya que siempre es derivado a la capital cuando debe ser atendido por sus patologías previas. El lunes por la mañana, le dieron el alta y un chofer del ISSN los pasó a buscar para regresar a su casa.

"Cuando llegamos al control nos piden los papeles, los DNI y el permiso. Teníamos todo. Nos piden la derivación médica donde constaba que mi hijo había sido operado, se la dimos y seguíamos esperando en la camioneta", describió la mujer a LM Neuquén, aún indignada por lo que le hicieron pasar.

La madre de Tobias contó que luego les hicieron firmar una declaración jurada donde decían que iban a cumplir una cuarentena por 14 días en su domicilio al llegar a San Martín por resguardo por el coronavirus, solicitud que firmaron sin problemas.

"A los 50 minutos de espera, con mi nene con 10 puntos en los testículos por la operación y muy cansado, mi marido va a preguntar qué pasa, nos dicen que estaban esperando órdenes de San Martín para dejarnos pasar", contó Silvia, quien luego agregó que más tarde les dijeron que se "tenían que comunicar con el fiscal Rubio de Junín, quien era el que habilitaba el paso por esa localidad".

Junin Junin #Ahora #MadreDenuncia #Video #LamentableLa vecina Silvina Dobalo denunció que estuvo más de 2 hs retenida junto a su hijo Tobias recién operado en el Control de #junindelosandes Posted by El Sanmartinense on Wednesday, September 16, 2020

La situación ya era tensa y desesperante para esta familia que intentaba volver a su casa y que según comentó la mujer no habían frenado desde Neuquén para evitar que su hijo tuviera contacto con otras personas por resguardo al coronavirus. "Después se acerca uno de los policías y me dice que guardemos los celulares, ahí ya me enojé y bajé y tuve una crisis de nervios", confesó a LMN.

"Un policía me dice que me calme y me vaya a la camioneta, mi marido se mete porque el oficial se me viene encima, y ahí les dije de todo, que eran unos inoperantes, que no tenían humanidad. No volvíamos de paseo, veníamos de una cirugía y en San Martín nos esperaban nuestros dos hijos a quienes aún no pudimos ver porque están con los abuelos por nuestra cuarentena", relató.

controles ruta 40 acceso junin de los andes 2.jpg Los controles sobre la Ruta 40 se intensificaron a partir de los nuevos positivos en Junín de los Andes Rodolfo Ramirez

Dóbalo describió que los minutos pasaban y los demás autos pasaban y ellos permanecían demorados. Incluso denunció que "ningún oficial se estaba ocupando de la situación de Tobías, sino que seguían pidiendo papeles a los demás autos como si nada".

"Estuvimos dos horas. Para que finalmente nos dijeran que con el papel de la derivación, que fue lo primero que les mostramos al llegar, sí podíamos pasar. La verdad un desastre", calificó la mujer.

Desde que regresó a su casa, la familia se comunicó con un grupo de discapacidad desde donde los aconsejaron que realizaran la denuncia de lo que les tocó vivir en la Fiscalía. Lo harán cuando terminen su cuarentena por lo que tomaron de publicar un video en redes sociales donde se ve al pequeño esperando en la camioneta para poder regresar a su casa.