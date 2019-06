Vomitó en el asiento de un Uber y el chofer lo asesinó

Chofer-de-Uber-lo-asesinó-por-vomitarle-el-auto-página-18.jpg

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el hecho todavía no tiene a Benedict detenido. De acuerdo a Michael Patrick, portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito, “los fiscales están revisando cientos de documentos y videos” y no descartó que en las próximas horas el juez dicte la prisión preventiva contra el asesino.

En tanto, la policía continúa su investigación y “sigue recogiendo testimonios en conjunto con la oficina del fiscal de distrito”, contó Gilbert Gallegos, un del Departamento de Policía de Albuquerque. Por lo pronto, los detectives de homicidios cumplieron una orden de registro en Uber solicitando información de la cuenta de Benedict, incluidos sus viajes del día, horarios de recolección de pasajeros e información que indicaban que aceptó una solicitud de transporte para la pareja.

En esta se indica que el conductor recogió con su auto Uber a Porter y a su amigo, Jonathan Reyes, de un bar llamado “Salt Yard”, que queda en la localidad de Osuna, cerca de San Mateo. Reyes no sólo que confirmó haber estado junto Porter en ese bar, si no que amplió que estuvieron tomando alcohol “como seis o siete tragos a pesar de que él (Porter) habitualmente no tomaba”.

Antes de que se consumara el homicidio, James y el conductor discutieron fuerte. Benedict echó a la pareja del auto, luego le recriminó a Porter que golpeó la puerta al cerrar, y cuando él también bajó del auto, Porter dio la vuelta se subió del lado del chofer, amagando con atropellar a Benedict. Esto desató la balacera del conductor y su muerte.

Las balas entraron por la axila

En el momento en que Benedict sacó su arma, James Porter continuó gritándole aunque con otro tipo de pedido. “No vas a dispararme”, le dijo, desesperado, y comenzó a correr hacia el tránsito, aunque antes amenazó al conductor con atropellarlo. Porter estaba visiblemente alcoholizado aunque este estado no alcanzó para serenar al chofer, quien no pudo evitar desenfundar y balear al otro hombre, quien cayó malherido y a los pocos minutos falleció.

En la pesquisa, los investigadores hallaron 6 casquillos dispersos en el suelo cerca de la puerta del lado del conductor y una pistola negra que estaba tirada a varios metros de distancia. Las heridas mortales que tenía Porter eran en la axila izquierda, por donde le entraron dos balas.