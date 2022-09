"Voten bien": el mensaje en un baño que dio por anulado el juicio por Agostina

El final del juicio por el femicidio de Agostina Gisfman no terminó en un veredicto como se esperaba, sino en escándalo. Una presunta amenaza generó temor en el jurado y esto empañó el proceso, que se decidió anular.

Como ya se informó, la noticia de la anulación del juicio de Agostina Gisfman corrió rápidamente y generó consternación, ya que, tras una deliberación complicada el día martes y otras cuatro horas de debate este miércoles, se esperaba un veredicto. Sin embargo, no fue así.

"En el día de la fecha, el jurado retomó la deliberación y una hora más tarde, nos convocan y nos ponen en conocimiento de que existió una circunstancia que resultó intimidante para un jurado y que, por esa razón, se la comunicó al resto del jurado que se encontraba deliberando y esto generó el efecto deseado, que fue intimidar al jurado", confió García fuera de la sala de audiencias tras la anulación dictada por la jueza técnica, Leticia Lorenzo.

SFP Juicio Femicidio Agustina Gifman (15).JPG Sebastian Fariña Petersen

El fiscal jefe detalló que lo ocurrido puntualmente fue el hallazgo de un "escrito" en el baño de hombres destinado a los jurados, donde uno de ellos encontró un mensaje que expresaba "Voten bien" y otras cuestiones. Se trata de un baño interno del edificio, al que supuestamente no cualquiera puede tener acceso, lo que llama aún más la atención.

Ante esto, se habló con el jurado y eso determinó que no se encontraban en condiciones de continuar.

SFP Juicio Femicidio Agustina Gifman (12).JPG Sebastian Fariña Petersen

"No estaban tranquilos para seguir adelante con su función, con sus tareas y manifestaron que ya no podían mantener su imparcialidad en la toma de la decisión, y ante esa situación, como Ministerio Público Fiscal, no podíamos permitir que se siga", expresó García.

Más allá de esto, indicó que no tienen más información de quién puede ser el responsable y se manifestó lógicamente molesto no sólo por la aparente amenaza sino también por el hecho de que lo ocurrido implica que se debe dar por anulado el proceso, sortear a otros 12 miembros y agendar un nuevo juicio para que la prueba sea nuevamente presentada y analizada.

"Vamos a iniciar una investigación de oficio para investigar qué es lo que ocurrio y quién lo hizo, porque institucionalmente es muy grave", concluyó.