¿Vuelve el IFE focalizado?: Alberto Fernández respondió

El dilema de pagar o no el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE ) -plan social que nació en pandemia y que fue canalizado en tres oportunidades por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) - sigue vigente, aún cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán , dio por cancelado un IFE 4 .

En esta oportunidad, Alberto Fernández, fue nuevamente consultado por el pago del IFE 4. Ya el presidente argentino había advertido que el Gobierno nacional no podía seguir abonando el IFE a todos, al igual que el programa ATP, que cubre el 50% del salario de empresas registradas para esta ayuda.

"Lo que nosotros hicimos fue no volver a generalizar el IFE y direccionar el aporte, la ayuda final de diciembre, a los sectores más vulnerables que tenemos", señaló Alberto Fernández quien consultado por si esto se trataba de un IFE focalizado respondió: "Exactamente, los monotributistas de las categorías más bajas no entrarían en este proyecto ahora, como los taxistas que no pudieron trabajar durante todo este tiempo, pero ahora ya pueden trabajar".

¿Cuánto ha gastado el Gobierno?

Hasta el pasado 5 de octubre, el Tesoro argentino ejecutó un paquete de medidas económicas que comprometieron un gasto público de $941.328 millones de pesos, según información de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). A eso hay que sumarle la reasignación de ingresos por otros $96.210. Esto surgió por la necesidad de ayudar a los sectores más vulnerables de la Argentina, un país que debate la reapertura de actividades en medio de la pandemia de coronavirus y el aumento de contagios en todo el territorio.

Según un informe de la OPC, el costo fiscal de todo ese paquete de ayudas quedó por encima de los $1,03 billones, lo que equivale a dos meses de recaudación y a un promedio diario de $5.183 millones de pesos.

Además, de esos $941.328 millones, cerca de $359.392 millones de pesos fueron destinados a gastos de índole social, lo que representa el 1,33% del Producto Interno Bruto (PBI). Cada uno de los tres pagos del IFE implicaron un desembolso total de $90.000 millones de pesos para unos 9 millones de argentinos. Según la Anses, de esos 9 millones de personas, el 61,5% tienen menos de 35 años de edad. Más del 30% de los hogares que recibieron el IFE también reciben la AUH y la AUE, que son planes canalizados por la Anses.