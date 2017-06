Vuelve a Pol-ka

“Estoy en condiciones de informarles que para el año que viene se ha formado una pareja. Está la posibilidad de que Adrián Suar y Nancy Dupláa sean pareja para una nueva comedia producida por Pol-ka para El Trece”, fue el anuncio de Carlos Monti en el ciclo Pamela a la tarde.

Durante la ceremonia de los Martín Fierro hubo un acercamiento entre las partes, un saludo cálido y una animada charla. El Chueco Suar le aseguró en ese mismo evento que tenía “algo interesante” para ofrecerle a la actriz, que le comunicó que “esperaba ansiosa su llamado”, según reveló la revista Pronto.

En una reciente entrevista, la actriz de Graduados contó cómo se sintió luego del encuentro con su colega: “¿Si le pedí perdón? No. Simplemente le manifesté mi total cariño y su respuesta fue igual de tierna. Podría no haberlo sido, pero él me demostró que el respeto y el afecto estaban intactos”.

El conflicto

La pelea entre el actor y Nancy se desató cuando, en le entrega de los Premios Clarín 2009, Socias -que protagonizaba Dupláa- ganó un premio y la actriz se quejó, durante su discurso de agradecimiento, por los cambios de horarios.

Tres años más tarde, en la ceremonia de los Martín Fierro Nancy se acercó a pedirle perdón a Suar, que era anfitrión esa noche porque El Trece transmitía la entrega de los galardones más importante de la televisión argentina, y la relación volvió a ser la misma. Sin embargo, ella nunca volvió a ser convocada por Pol-ka.

2018 es el año que Suar tiene previsto estrenar su nueva comedia junto a la actriz.