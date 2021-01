WandaVision: ¿qué dijeron los críticos de la serie?

Disney Plus estrenó el 15 de enero los dos episodios iniciales de WandaVision , la primera serie de Marvel Studios en debutar en el servicio de streaming.

The Hollywood Reporter señaló que “incluso con la lenta construcción de amenaza, WandaVision tiene más en común con sitcoms como Get a Life y That’s My Bush que con un programa basado en un cómic”.

Por su parte, el diario Chicago Tribune afirma que la serie da la sensación de que la pesadilla posmoderna no va lo suficientemente lejos. “En teoría es fascinante, pero en la práctica, es forzada en extremo”, destaca.

Mientras tanto un periodista de la revista estadounidense Vanity Fair comentó que la producción no generó mayor impacto en él

“El problema con WandaVision es que ya en la mitad del primer episodio sabemos cuál es el chiste completamente. Me llevó a estar impaciente más que intrigado, deseando que se apresuraran en decir qué pasaba”, escribió.

Sin embargo, The Guardian preciso que WandaVision es una propuesta realmente encantadora y muy entretenida.

“Los chistes son geniales, las actuaciones maravillosas, y tiene además ese glorioso aire de algo armado por alguien que sabe lo que hace, a dónde quiere ir, cuándo pretende hacerlo y cómo hacer para llegar allí”, dice.

Cabe destacar que el resto de los capítulos de la ficción de nueve partes se estrenarán semanalmente a través de la plataforma Disney Plus.

WandaVision se centra en la vida ideal y suburbana de Wanda Maximoff (Bruja Escarlata) y Vision después de los acontecimientos de Avengers: Endgame.

Al tiempo que intentan ocultar sus poderes, la pareja pronto comienza a sospechar que las cosas no son lo que parecen.