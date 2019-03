Weretilneck fue habilitado para ir por otro mandato

“Habíamos trabajado mucho, durante muchos meses en el análisis y en los alances de los artículos 175 y 180 de la Constitución Provincial. Estábamos convencidos de que nuestros argumentos eran sólidos y que el artículo 175 no nos alcanzaba a nosotros”, afirmó Weretilneck.

A su vez, el gobernador agregó: “Sabíamos que la oposición iba a hacer todo lo posible para que no participemos. Pero ahora ya está. Lo que queda es que el pueblo rionegrino, el 7 de abril, vaya a opinar libremente, con su voto, cuál es el gobierno que ellos prefieren para los próximos cuatro años”.

En el fallo, el STJ corrigió la idea del TEP respecto de que el gobernador y el vice forman parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido, sostuvieron que “al no estar Weretilneck incurso en ninguna de las prohibiciones expresas establecidas por la Constitución Provincial, el TEP tomó atribuciones constituyentes, al crear requisitos que la Constitución no establece”. “Interpretar que ambos integran el Poder Ejecutivo no sólo es desconocer la tríada republicana, sino también consentir la vulneración de la división de poderes”, argumentó el STJ.

En diálogo con LM Cipolletti, la candidata a vicegobernadora por Juntos, Arabela Carreras, dijo que siempre estuvieron convencidos de los argumentos expuestos ante la Justicia. “Siempre estuvimos esperanzados de que el STJ hiciera una mejor lectura de lo que hizo el Tribunal Electoral. El TEP omitió nuestros argumentos y no nos dio respuestas. La noticia del fallo es muy buena, y estamos contentísimos”, aseguró desde Bariloche.

La satisfacción del gobernador de Río Negro

Tortoriello, de acuerdo con lo que “disponga la Justicia”

Tras el fallo judicial que habilita la candidatura a gobernador de Alberto Weretilneck, el intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, sostuvo: “Si la Justicia lo dispuso así, es lo que tenemos que aceptar. Yo respeto a rajatabla lo que diga”.

Además, el jefe comunal consideró que su opinión personal y la de otros no cuentan, por lo que se reservó cualquier tipo de manifestación a favor o en contra de la decisión que tomó el STJ. “No hay que ser opinólogo, si no para qué está la Justicia”, se preguntó.

Tortoriello no pasó por alto que todo lo que pueda decir al respecto puede resultar “tendencioso”, ya que además de ser el intendente de los cipoleños, está en carrera para renovar su mandato, como parte de otro partido político -Cambiemos- que compite en la provincia con Juntos Somos Río Negro.

“Hubiese sido por sí o por no, yo estoy de acuerdo con lo que la Justicia disponga. Tenemos que respetarla y atenernos a sus decisiones”, cerró el jefe de la Muni.

En contra

Por su parte, los dirigentes de la oposición, tanto desde el Frente para la Victoria como desde Cambiemos, adelantaron ayer que apelarán ante la Corte Suprema para que revean el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

El presidente del PJ rionegrino y candidato a gobernador, Martín Soria, aseguró que “el Tribunal perdió la oportunidad de limpiar su degradada reputación e imagen servil”, y anticipó que buscarán “justicia en la Corte Suprema para impedir que se viole la Constitución”.

La candidata a gobernadora por Cambiemos, Lorena Matzen, aseguró que ellos también se presentarán en la Corte. “Violentar las instituciones, poner a la Justicia al servicio del poder político, es una pena”, concluyó.