WhatsApp puede eliminar tu cuenta este año por estas razones

Si usás aplicaciones alternativas a WhatsApp como WhatsApp Plus o GB , las cuales no están autorizadas por la compañía, l os desarrolladores pueden eliminar tu cuenta sin tu consentimiento.

"WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", indicó Facebook Inc, dueña de WhatsApp, en un comunicado.