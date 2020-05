Xbox Games with Gold publicó cuatro juegos gratis para mayo

Títulos disponibles para la Xbox 360

Del 1 de mayo al 15 estará disponible Sensible World Of Soccer. Este clásico de los 90 fue diseñado y desarrollado por Sensible Software como la secuela de 1994 de su juego Sensible Soccer de 1992, que combinaba un juego de fútbol en 2D con un modo de administrador integral. Es atrapante e interactivo. Sin duda una gran opción para jugar en familia.

Overlord: del 16 al 31 de mayo. Overlord II es la secuela del aclamado éxito de culto, verás el retorno de los caóticos esbirros y su nuevo maestro oscuro. Más grande, más malo y más bellamente destructivo, Overlord 2 tiene un Imperio Glorioso que aplastar, un inmenso Mundo de las Tinieblas que revivir.

Títulos disponibles para Xbox One

Durante todo el mes de mayo podrás vivir la adrenalina detrás del volante. V-Rally 4 mantiene parte de su legado como un juego diferente en lo que respecta a la carreras. La desarrolladora responsable es la francesa Kylotoon, creadora de otros títulos de conducción como WRC 7, FlatOut 4: Total Insanity o TT Isle of Mann. Los jugadores pondrán a prueba su capacidad para conducir un coche en las situaciones y terrenos más adversas posibles.

Mientras que desde el 16 de mayo hasta el 15 de junio prepárate para dominar al agente más poderoso del imperium en Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr. Su estilo artístico evoca a la perfección el universo de Warhammer:40.000, con sus gigantescos protagonistas, escenarios post-apocalípticos y monstruosos enemigos alienígenas.

