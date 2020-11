Xiaomi prepara cámara telescópica y ofrecerá más nitidez

El anuncio lo hicieron en Weibo, la web social china, donde dejaron algunas pistas sobre su nuevo producto.

Xiaomi ya prometió que mantendrá el diseño de sus móviles delgados y compactos pese a la incorporación de este tipo de cámaras en sus modelos.

Pero por el momento la innovación de la compañía china no estará disponible en el mercado y puede que haya quedado como un producto que se presentó pero no se produjo, pero no será hasta 2021 cuando tengamos la confirmación de sí saldrá o no al mercado el ambicioso proyecto de Xiaomi.

Esta es otra de las innovaciones presentadas por Xiaomi en lo que va de 2020 pues ya habían presentado el teléfono como pantalla plegable, su carga rápida de 80w y su tecnología de cámara bajo pantalla. Sin embargo, ninguno de estos aparatos ha sido oficialmente lanzado por la compañía fabricantes de teléfonos.

Mi Box 8k

Xiaomi también presentó recientemente la Mi Box S Pro que no es otra cosa sino la evolución del Mi Box S de Xiaomi el reproductor multimedia que se encarga de convertir tu televisión led en un smart tv.

Lo novedoso de esta presentación nueva es que trabajaran con tecnología 8K, que requerirá una conexión 5G estable y fuerte para recibir toda la nitidez de este equipo, además de contar con la tele de 8K.

La caja de Xiaomi también entenderá comandos por voz, una memoria RAM de 2GB, 16GB de almacenamiento, control de voz por Bluetooth y tendrá un precio de salida de 50 euros, aproximadamente.