¿Y las familias?

Si algo terminó de confirmar la pandemia es que la comunicación es fundamental. Sorprende que no vean y entiendan que la ausencia de comunicación no impide el aumento de la incertidumbre. Parece que pensaran que hasta que no se comunica algo certero, no pasa nada en la psicología de las personas. Insólito.

Faltan poco más de diez días y el pedido no es otro que tener la certidumbre de la praxis de cómo funcionara esta historia. Habrá familias que deberán preparar a sus niños y niñas deseosos de volver a la normalidad de que la escuela no será la de antes, que no podrán abrazar a sus amigos, que la vida será a distancia.

Otras deberán acompañar y preparar psicológicamente a sus hijos e hijas que tienen algún temor de contagiarse y contagiar a sus abuelos. Y habrá cientos de historias más.

Hoy, las familias no tienen definiciones para poder (o al menos intentar) manejar esas emociones. Lamentablemente, no se solucionan con textuales repletos de obviedades.