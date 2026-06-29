Ya hay fecha de apertura en Batea Mahuida, el centro de esquí más accesible de Neuquén

Con pases diarios más económicos que otros complejos de la provincia, el parque cercano a Villa Pehuenia ya tiene horarios y tarifas confirmadas. Los detalles.

El Parque de Nieve Batea Mahuida comenzará su temporada invernal 2026 el 1 de julio , siempre sujeto a las condiciones de nieve y clima en la cordillera neuquina. Desde la administración del centro invernal informaron que el horario de funcionamiento será todos los días de 9 a 17, con monitoreo permanente del estado de las pistas y la seguridad operativa.

El subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano , destacó que las recientes nevadas permitieron avanzar con la preparación de las áreas esquiables y generar una base de nieve para el inicio de la temporada. “La expectativa es importante. Las nevadas de los últimos días han posibilitado que los centros de esquí vayan trabajando sus pistas y formando base. Esta semana se prevé el ingreso de otro frente importante en la zona cordillerana”, señaló.

El funcionario remarcó que la apertura de Batea Mahuida marca, de alguna manera, el inicio formal de la temporada de invierno en la provincia. “Con la apertura del Batea damos comienzo a la temporada invernal formalmente en Neuquén. Es un parque de nieve que cada vez se jerarquiza más, con un compromiso muy grande de la Comunidad Puel, que viene mejorando servicios y capacitando a su personal”, afirmó.

Entre las novedades de este año se destaca la incorporación del pase de mediodía, pensado para quienes desean disfrutar unas horas en la nieve con una tarifa más conveniente. En temporada alta (desde la apertura hasta el 17 de agosto inclusive), el pase diario para no residentes tendrá un valor de 60.000 pesos, mientras que el pase de medio día costará 48.000 pesos.

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Además, habrá una tarifa especial para residentes de Villa Pehuenia, Moquehue, Aluminé, Zapala y localidades de la región. El pase diario para residentes será de 46.000 pesos y el pase de mediodía de 25.000 pesos, convirtiéndose en una de las propuestas más accesibles de la provincia para disfrutar de la nieve. (Ver Tarifario)

“Creemos que es una tarifa realmente conveniente. La provincia tiene servicios para todo tipo de bolsillo y Batea Mahuida lo demuestra. Es un parque que se ha mejorado, se ha jerarquizado y que ofrece precios accesibles para que la gente pueda disfrutarlo”, expresó Sciacchitano.

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El Parque de Nieve Batea Mahuida se caracteriza por su perfil familiar y para principiantes, con escuela de esquí y snowboard, alquiler de equipos, pista de trineos gratuita y actividades recreativas complementarias. “Gran parte de quienes llegan a la nieve son principiantes. Por eso es importante contar con opciones accesibles y amigables para aprender y disfrutar en familia”, sostuvo el subsecretario.

Rodeado por bosques milenarios de pehuenes, el Parque de Nieve Batea Mahuida es además el único centro invernal administrado por una comunidad originaria en la Argentina. Su escala amigable, la ausencia de grandes aglomeraciones y la combinación de nieve, cultura mapuche y gastronomía regional lo convierten en una de las experiencias más singulares de la Patagonia para esta temporada de invierno.

Más información en www.cerrobateamahuida.com