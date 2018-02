Ya no se ocultan: Mica Viciconte y Fabián Cubero están juntos

En ese tiempo, fueron al cine y también al bowling y hasta entonces, sólo decían que eran amigos. Ahora, la ex Combate admitió que "adelantaron un casillero" en la relación y que hace “dos días se dieron el primer beso”. "Es todo un proceso", confesó en diálogo con el periodista Ángel De Britos en el programa Los ángeles de la mañana.

"Nos tenemos que conocer, tenemos que ver si avanza o no avanza, si nos llevamos bien. No conozco a las hijas, no es que arrancó hace mucho tiempo. No me gustan las cosas apresuradas. Tanto él como yo queremos ir despacio, no nos queremos apurar", explicó.

"Hace dos días dijimos de avanzar, probar. El primer beso fue hace dos días", contó y a seguró que hasta ahora nunca tuvo una salida a solas con Cubero. Por otro lado, se refirió a la paternidad del futbolista.

"Él ama a sus hijas, es un paquete. No hace falta que me diga, son sus hijas, tienen la prioridad y está todo bien, yo estoy trabajando mucho y tampoco me sobra el tiempo, trato de adaptarme. Si esto avanza, yo tengo que saber que él tiene 3 nenas, y a mí eso me cuesta", explicó.

Viciconte también habló sobre su futuro, donde aseguró que le gustaría casarse y tener hijos pero por el momento no sabe si será con el futbolista. "No estoy acostumbrada a estar con alguien que está en la tele", manifestó.

Sin embargo, aclaró que todavía no está enamorada. "Para eso, tienen que tener paciencia. Me cuesta mucho confiar", dijo, y contó que él es paciente al contrario de ella. "Me cae muy bien", concluyó.

Embed

LEÉ MÁS

Pese a las pruebas, Mica negó estar de novia con Cubero