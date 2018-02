Pese a las pruebas, Mica negó estar de novia con Cubero

Sin embargo, luego de que se los pescara junto en un nuevo encuentro nocturno, la ex Combate admitió que salieron para “divertirse”, aunque dejó bien en claro que “no hay romance”.

“Fuimos también con Maypi Delgado y Santiago Ladino a jugar al bowling. Nos llevamos bien, pero no más que eso. La salida no fue pareja con pareja, se dio así”, explicó la blonda a Ciudad.com y agregó: “Si estuviera con él, no estaría en un lugar público.

Si tuviera algo oculto con él, no iría a un bowling. No estoy enamorada de nadie. Él es súper caballero. Nadie está enganchado con nadie, la pasamos bien". Dado que cada uno se fue por su lado, Mica recalcó en la entrevista: "Si fuese mi novio, me acompañaría hasta mi casa”.

Por último, manifestó que no está en un “momento para encarar una relación”, algo que también había contado el futbolista tiempo atrás, asegurando que se quiere dedicar a sus hijas, fruto de su relación con Nicole Neumann.

