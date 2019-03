Yanina Latorre: "Hablá de los cuernos que vos te comés"

"La señora que me dijo 'no aprendiste nada'. Sabés qué, Pamela David, tenés que aprender vos a hacer televisión y no meterte con muertos, o si no hablás de los cuernos que vos te comés, rica", lanzó.

"Es indigente la soltura con la que me dijo un día 'no aprendiste nada', como si yo me mereciera un cuerno. Esa es la calentura que tengo. Pamela David se olvida del pasado y de dónde salió", expuso Yanina, sin disimular el enojo con la morocha, a quien no le perdona que haya invitado a su programa a Natacha Jaitt para que de detalles de sus encuentros íntimos con su marido, Diego Latorre, luego de que estallara el "Puntita Gate".

En medio de su catarsis, Yanina contó que hace unos años Pamela le alquilaba una cochera a su madre y que solía llegar borracha. "Ella llegaba al a madrugada, en medo y se bajaba dle auto con la minifalda arriba y el culo al aire; y el portero la llamaba a mi mamá para que le bajara la pollerita".

En tanto, Marina Calabró, la hermana de Iliana, se comunicó por Whatsapp con Ángel de Brito para hacer su descargo.

"Hablé con Marina, está muy enojada porque en el medio de todo este puterío lo metieron a Juan Carlos. Pero Marina me dice: 'No quiero hablar del tema, espero a que hable Iliana primero que es la protagonista'”, informó el conductor, con el celular en mano.

Luego reveló el furioso mensaje que le manó la panelista de El Diario de Mariana a Pamela a la tarde: "Pero me contó que le mandó un mensaje al programa de Pamela y me lo reprodujo. Y dice lo siguiente: 'Laburo en espectáculos desde hace más de 20 años y pocas veces vi un enigmático de peor gusto que el de hoy. Solo quiero pedirles que se abstengan a referir a mi papá, en relación a reuniones incomprobables. Juan Carlos Calabró está muerto. De lo demás, calculo, se ocupará Iliana con su abogado'".

