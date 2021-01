Yao Cabrera rompió el silencio y se defendió de la denuncia de corrupción de menores

Más allá de que Zonzini asegurara que el grupo de influencers comandado por Yao, el "Team WiFi", intentara "enseñarle ideología de desvíos sexuales" a su hijo, el joven uruguayo alegó que la Justicia desestimó todas esas inculpaciones y que "no están respaldadas legalmente", sino que todo es "puro bla bla y nada penal". "Obviamente que me afecta y me molesta porque son cosas que no son verdad. Como ya tengo tantas cosas en contra mía, a este punto con los medios, que cualquier cosa que suban la gente se la cree o se piensa que es real. Pero, bro, yo no soy más que un simple youtuber, hago contenido para las redes", remarcó.