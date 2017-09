"Yo fui prostituta cuando era menor"

Marcada por un abuso

“No sé si es el horario adecuado”, se atajó la vedette antes precisar el motivo que la llevó a cobrar por su cuerpo. “Yo sufrí un abuso de chica de un familiar muy cercano. Si bien lo desdramaticé y nunca me pregunté por qué me pasa esto a mí, algo habrá quedado. Un día estaba estudiando geografía en el secundario, me agarró como un ataque y dije: ‘Voy a salir a la calle, tengo que levantarme a un tipo que sea grande, voy a estar con él y me tiene que pagar’. Y lo hice”, relató la actriz. “Por supuesto que me dio asco, me fui a bañar, lo hice bañar a él, e hice que me diera la plata antes. Lo que hice no importa, porque también podés no hacer y jugar”, sostuvo. Y continuó: “Volví, la pasé bien y me encantó. Entonces, tenía como una especie de doble vida muy clandestina”.

Moria aseguró que eso produjo que casi perdiera el año lectivo porque, a raíz de ese hecho, dejó de presentarse a las clases de geografía y estuvo a punto de quedarse libre por las faltas. Ante la pregunta de Rial sobre si ella consideraba que había ejercido la prostitución, la diva respondió: “No sé si ejercí la prostitución por ese hecho. Tampoco me puse en una esquina con la carterita a yirar. La pasé bien, nunca diría que la pasé mal. Después elegí otra cosa, pero el teatro de revistas era parecido a una prostitución”.

Sobre los dichos de su hija, la One explicó: “Hay mucha ignorancia, ella habló de las mozas como podría haber hablado de cualquier cosa. No hizo apología”.