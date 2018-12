"Yo he visto a Rial sentarse y hacer bolsa a su ex mujer"

En ese momento, Rial había hecho un fuerte descargo contra Loly en medio de rumores de infidelidad. “Me parece que enarbolar una bandera cuando vos tampoco fuiste perfecto no está bueno. A mí me parece mucho más violento, de verdad, sentarse a hacer bolsa a una chica joven, que fue tu pareja, que eligió no estar más o te metió los cuernos como nos pasa a todos, que estar hablando de la pollerita que cortaba Tinelli”, remató la panelita en Los ángeles de la mañana.