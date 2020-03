Yomequedoencasa: listas de Spotify para afrontar la cuarentena

El catálogo de playlists es enorme, y con un amplio abanico de temas y géneros. Hay listas de cumbias, para "derrotar al pánico", con canciones referentes al virus e incluso algunas más apocalípticas.

La lista más popular que surgió del brote fue "COVID-19 Quarantine Party" que contaba con más de 35.000 seguidores antes de que su nombre fuera eliminado. Las canciones incluidas en esta lista son más que aclaratorias; "The Kids Don't Stand a Chance" de Vampire Weekend, "You Sound Like you're Sick" de Ramones o "Time is Running Out" de Muse.

Otras listas sirven para relajarnos y pasarla bien en familia y bailar es "coronavirus beats to chill/hide in my room to", que se basa en canciones lofi de hip hop, o para los más fiesteros “Para perrear en cuarentena”.

Para los más chicos y la familia está "Disney Favorites" que recopila la música de películas infantiles; ya sea para bailar, cantar y hasta para vivir la nostalgia de cada una de dichas cintas.

Música para trabajar y música alegre para trabajar son playlists ideales para aquellos que tienen que trabajar desde casa y quieren hacerlo con un poco mas de alegría.

Rock FM ”10 años de rock” es una lista que tiene 100 temas de rock que abarcan todas las épocas.

LEÉ MÁS

Menos glovers y más pedidos de súper y de farmacias

Qué pasó con la mujer que fue acusada de hacer compras tras volver de viaje