YoMeQuedoEnCasa: salí de viaje por el mundo desde tu casa

Alanxelmundo es uno de los canales de turismo de habla hispana más populares de la plataforma. "Hola viajeros", saluda Alan a sus seguidores que lo acompañan en distintas aventuras. Con 2,4 millones de suscriptores, el canal incluye no sólo recorridos por distintos países del mundo sino guías prácticas de actividades y consejos útiles que van desde el empaque correcto de una mochila hasta los mitos sobre los hoteles o las formas de adquirir pasajes baratos.

Sus videos permiten conocer desde los destinos más costosos y VIP, como él los llama, hasta espacios más tranquilos y deshabitados que él populariza entre sus seguidores. Con el paso de los años, ya recorrió numerosas ciudades del planeta y no parece detenerse en sus ansias por hacer nuevos viajes.

BORA BORA VIP | Polinesia Francesa #3

Un español y una polaca son los responsables de Molaviajar, otra propuesta popular en YouTube que incluye videos cortos con datos fragmentados sobre diversos rincones del planeta. Un mirador en Nueva York, la comida callejera en Tailandia o el paso por un aeropuerto son retratados en pequeñas presentaciones sobre cada destino que elige la pareja y que aportan datos útiles para los que deseen visitar luego esas ciudades.

Con el paso del tiempo, los viajeros agrandaron la familia, por lo que ahora recorren hoteles y aeropuertos de la mano de sus dos hijos pequeños y así demuestran que formar una familia no es un impedimento para seguir la vida nómada que eligieron. Al elegir un punto del mapa para visitar, es indispensable ver el paso de estos viajeros por el lugar para llevarse los mejores consejos.

Tailandia. Comer en puestos callejeros

Los fanáticos de los viajes no pueden perderse el canal de Fátima y Daniela, dos amigas peruanas que recorren el mundo gastando poco dinero. Además de dar reseñas de los monumentos y espacios que visitan, su canal de YouTube Misias pero Viajeras ofrece, al final de cada video, un listado detallado del presupuesto invertido en cada salida a distintas ciudades del planeta.

Ver sus presentaciones en YouTube permite no sólo recibir inspiración y recorrer puntos del mapa sin salir del hogar; también es una gran herramienta para aquellos que diseñan futuras salidas, cuando vuelvan a abrirse las fronteras, y quieran saber cuánto dinero deben destinar a sus viajes.

FLORENCIA Y LA TORRE DE PISA BARATO | MPV en Italia #9

Los que no necesiten consejos pero sí quieran conocer cada rincón de una ciudad en particular, podrán perderse entre edificios y monumentos gracias a Around The World in 4k, una serie de capturas realizadas con drones y cámaras móviles con una definición de la más alta calidad.

Con una musicalización suave, las filmaciones de este canal de YouTube permiten descubrir las capitales más famosas de Europa, las ciudades principales de Estados Unidos y algunos parques nacionales de distintas partes del planeta sin la acostumbrada aglomeración de personas que suele rodear los espacios turísticos.

Miami in 4K

