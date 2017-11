Zaffaroni cobra 362.000 pesos de pensión vitalicia

En total, son 13 los ex funcionarios o familiares que gozan del beneficio de la pensión vitalicia, que le cuesta al Estado $3.4 millones por mes. Porque quienes se desempeñaron en la Corte Suprema tienen un régimen de retiro que les permite cobrar el 100% de sus haberes de su último sueldo. La pensión de Zaffaroni es de casi $385.000 en bruto, pero con los descuentos, sus haberes se redondean en $362.000. Su pensión vitalicia equivale a 50 jubilaciones mínimas ($7200 por mes). Retirado del máximo tribunal, Zaffaroni es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como ocurre con los jueces en actividad, las pensiones de los ex ministros de la Corte tampoco pagan impuesto a las ganancias y cuentan con el beneficio de que sus pensiones se actualizan al mismo ritmo que el salario de los empleados judiciales. Por este motivo, los montos de las pensiones se aumentaron en más de $50.000 entre marzo y septiembre. El beneficio está vigente para todos aquellos integrantes de la Corte que renunciaron, pero también está habilitado para aquellos familiares de ex ministros que fallecieron, como ocurre con la viuda del ex ministro Carlos Fayt.