Zahira Jacobo, la joven de 16 años que captura la belleza y la historia de El Chocón con sus fotos

Luego de resaltar que El Chocón es una hermosa villa turística, explicó que buscó resaltar “la historia, la tranquilidad y la belleza del pueblo”. “Son pequeñeces que no vemos, que están diariamente ahí pero no nos centramos en ellas”, sostuvo sobre el leitmotiv de su obra que además de los paisajes serenos de la villa ofrece una panorámica de Los Gigantes, imágenes del cine de la localidad en la época de Hidronor, una instantánea del fútbol femenino y postales de la represa.

02zahira-2.jpg

Oriunda de la provincia de Chaco, Zahira se instaló en la villa cuando tenía seis años junto a su familia por el trabajo de su madre, Magdalena Jacobo, médica del hospital local. Inspirada por el trabajo de una prima mayor, la joven quiso adentrarse en el mundo icónico y, antes de calzarse un vestido y optar por la clásica fiesta de los 15 años, insistió para que su mamá le regale una cámara.

“Me gustaba ver imágenes y quería ver si podía sacarle fotos a cosas chiquitas. Por eso quise tener una cámara, para tener mejores fotos, con más definición y sin que aparezca la marca de agua de las aplicaciones. Después de que mi mamá me la compró y quise ir un poco más allá y estudiar para no hacer solo fotos en automático y que la cámara me controle a mí”, dijo y añadió que viajó a Neuquén para tomar clases con el fotógrafo Oscar León.

03zahira-3.jpg

“A los juegos Neuquinos llegué como invitada, junto a otras dos chicas, a través de la Secretaría de Cultura de Villa el Chocón. Llegamos a Piedra del Águila y nos encontramos con muchos artistas talentosos: mujeres, chicos, grandes… Fue hermoso. En Zona Sur salí ganadora del primer premio y de ahí pasé al Provincia que se hizo en Villa La Angostura donde me quedé con el segundo puesto”, contó y añadió que en los primeros días del 2019 espera que su muestra llegue a la Sala Alberdi de Neuquén.

000zahira.jpg

Además de exponer sus fotos en la muestra "postales de El Chocón, Zahira tiene una cuenta de Instagram (komorebi_zahira) donde día a día sube sus postales.