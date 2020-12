Zaira Nara contó cómo es la relación con su padre

La modelo fue una de las invitadas del último programa del año de Podemos hablar de Telefe. Ahí la conductora del espacio Andy Kusnetzoff trajo a colación el vínculo de padres e hijos.

"Mi mamá dedicó su vida a criarnos a Wanda y a mí. Después se separó de mi papá y como que se sintió con el nido vacío, porque de repente una de sus hijas se fue a vivir a Europa y la otra también, aunque después volví. Fue como que se le fueron las nenas. Se separó, quedó medio boyando y sin que ella lo sepa era para nosotras una responsabilidad", comentó en primera instancia.

Con respecto a su padre, Zaira Nara aseguró que nunca dejó de hablarle, pero sí le molestaba verlo tan expuesto en los programas de televisión.

La argentina considera que la fama agarró a su progenitor después de grande y comprende que es algo que no supo manejar.

"Con mi viejo no me pasó sentirme madre de él , pero sí me pasó de decir: 'me voy a poner en el lugar de él para ver qué me pasaría en su situación', porque me pasaba esa controversia de que me molestaba verlo tan expuesto...Claro, a los cincuenta y pico le agarró esas ganas de mostrarse. Él era conocido como el 'padre de... ", indicó en el citado programa.

Dicho esto, la modelo reconoció que la relación de ella y su hermana con el empresario está muy bien actualmente.