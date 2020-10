5 datos de Iga Swiatek, la campeona de Roland Garros

View this post on Instagram

It's hard to describe how special this day is for me. It's so strange to achieve something that seemed so distant... But yup... It's here - I'm a grand slam champion (whaaat?). Thank you @sofia.kenin for this final. Hopefully we're gonna play some more. I wish you all the best. Ciężko opisać znaczenie, jakie ma dla mnie ten dzień. Osiągnięcie czegoś, o czym marzyło się tak długo wydaje się mało realne. A jednak jestem tu i właśnie wygrałam turniej Wielkiego Szlema! Sofia, dziękuję Ci za mecz i życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. #rg2020 #grandslam #givesyouwings