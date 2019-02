Sobre las críticas que recibió en su última etapa de la Selección, comentó: "En el fútbol se pasa de un día para el otro, para bien o para mal. Soy un afortunado de la carrera que tuve, pero por momentos se me ha hecho cargo de un montón de cosas que no estaban en mis manos. Se llegó a pensar que yo manejaba todo como si fuera el presidente de la AFA, y yo simplemente siempre fui alguien que intentó unir".

En tanto, sobre la terrible actuación del conjunto nacional en el Mundial de Rusia, el ex Barcelona y River comentó: "Era difícil que nos fuera bien en Rusia, pero no imposible. Siempre tenés la esperanza de más allá de no estar en un buen momento de avanzar. Es en el único deporte colectivo que esto se puede dar. Pero el fútbol te da para especular. En otros deportes no se puede, ¿por qué? Porque en el fútbol podés especular. Pero no se dio. No llegamos de la mejor manera y lo sufrimos. No hicimos una buena primera fase y eso generó que juguemos los octavos de final contra Francia".

Embed "MESSI CADA AÑO ES MEJOR JUGADOR. YA NO ES DELANTERO, ES UN MEDIOCAMPISTA QUE HACE JUGAR"#90MinutosFOX | Mascherano elogió la evolución de Lionel año a año y cómo fue adaptando su juego con el correr del tiempo.



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/5Yhi7fxv2i — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de febrero de 2019

Además, el Jefecito no esquivó las preguntas sobre su relación con Sampaoli: "No sé si era porque nosotros no teníamos las cualidades para llevar a cabo eso, pero sigo pensando que es un gran entrenador porque lo ha demostrado en diferentes lugar y porque lo he visto entrenar. En los entrenamientos estaba claro lo que quería".

Embed "TENGO UNA GRAN RELACIÓN CON SCALONI, HABLO MUCHO"#90MinutosFOX | Javier Mascherano se refirió a la designación del nuevo DT de la Selección y remarcó: "Scaloni hizo un recambio importante".



¡Descarga la APP! https://t.co/sdwkOFsaQe pic.twitter.com/dlUyXr58EW — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de febrero de 2019

Y cerró: "Desde que empezó hasta que terminó, intentó buscarle la vuelta con distintas variantes pero no pudo ni él ni nosotros. Gran parte de la responsabilidad es nuestra, porque somos los que tenemos que ejecutar el plan del entrenador".