A clases cuanto antes

Precisamente porque los resultados preliminares del año lectivo que concluye reflejan la profundización de la brecha digital y social es que los expertos recomiendan a los gobernantes enfocarse seriamente en la preparación de las condiciones de bioseguridad en los establecimientos, inversión en equipamientos informáticos, accesibilidad a una conectividad eficiente y capacitación de docentes.

La ONU concluye que los establecimientos universitarios son los que mejor respondieron a las contingencias de la pandemia, pero no así los de los niveles primarios y secundarios, en cuyas poblaciones estudiantiles no solamente advirtieron un deterioro en la calidad de formación, sino también en las condiciones de vida de sus entornos familiares. Neuquén no está ajena a este cuadro y tendrá que empezar a trabajar mucho para evitar el deterioro en su educación que ha dejado esta primera ola de contagios.